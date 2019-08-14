فورد تعتزم استدعاء 108 ألف سيارة بأمريكا الشمالية

مباشر: أعلنت شركة "فورد" عزمها استدعاء أكثر من مائة ألف سيارة في أمريكا الشمالية بسبب مشكلة تتعلق بثبيت حزام الأمان.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الاستدعاء يشمل 103.3 ألف سيارة في الولايات المتحدة و4002 سيارة في كندا و1023 سيارة في المكسيك.

وأوضحت "فورد" أنه من ضمن الموديلات التي سيتم استدعاؤها "فيوجن" موديل عام 2015 و"لنكولن" موديل 2015.

وقالت الشركة: "في المركبات المتأثرة بهذه المشكلة قد تؤدي درجات الحرارة المتزايدة الناتجة أثناء ربط قائد السيارة أو أحد الركاب في المقعد الأمامي لحزام الأمان والذي قد لا يقيد الراكب بشكل كافٍ مما قد يزيد من خطر الإصابة".

وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سهم "فورد" بنحو 2.7 المائة إلى 8.99 دولار.