هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة تؤكد نجاح خطتها التشغيلية لحج1440هـ

الرياض - مباشر: أكدت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة نجاح خطتها التشغيلية وأعمالها التنفيذية لموسم حج هذا العام 1440هـ ، والتي تم تنفيذها وفق أعلى المعايير.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، هشام بن عبدالرحمن الفالح، أن التناغم المشترك بين الهيئة والجهات ذات العلاقة بمختلف القطاعات أسهم في تنفيذ الخطة التشغيلية وفق الآلية التي وضعت لها وهو ما أكدته مؤشرات الأداء التي تم قياسها أثناء موسم الحج التي أشارت إلى نجاح مميز، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وتابع، أن المشاريع التي نفذتها الهيئة هذا العام بالمشاعر المقدسة أسهمت في تقديم خدمات تكاملية سجلتها تلك المؤشرات، بالإضافة إلى الاجتماعات المتواصلة وحلقات النقاش التي عقدت منذ انتهاء موسم حج العام الماضي بناء على ملاحظات وتوصيات لجنة الحج المركزية.

وذكر، أن الهيئة سخرت أكثر من 14 ألف موظفاً بين رسميين وموسميين لتنفيذ خطتها التشغيلية في حج هذا العام، والإشراف على المشاريع التي قدمت خدماتها لضيوف الرحمن، وبلغ عدد الحجاج الذين نقلهم قطار المشاعر المقدسة لهذا العام أكثر من مليوني حاج، بينما جندت الهيئة أكثر من 7 آلاف موظف لإدارة الحشود داخل محطات القطار.

وبينت الإحصائية الصادرة من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وشركة "سار"، أن عدد الحجاج الذين نقلهم القطار الى صعيد عرفات بلغ 340 ألف حاج، بينما بلغ عددهم في إفاضة مزدلفة 353 ألف حاج، ومن مشعر مزدلفة إلى مشعر منى بلغ عددهم 377 ألف حاج.

وفِي يوم العاشر من ذي الحجة بلغ عددهم 216 ألف، وفِي اليوم الحادي عشر بلغ عددهم 457 ألف، وفِي اليوم الثاني عشر بلغ عددهم 389 ألف، وفِي اليوم الثالث عشر بلغ عددهم 70 ألف حاج.

وأسهم مشروع سقيا الحجاج في توفير 12 ألف مشرب ماء في كامل مشعر منى و678 برادة في مشعري عرفات ومزدلفة زودت بمياه مبردة تغذى من محطات تبريد خاصة وآليات صنفت بمقاييس عالية.

وتمت الاستفادة من المشاريع التي نفذتها الهيئة بالمشاعر المقدسة قبل موسم حج هذا العام ويبلغ عددها 6 مشاريع جاءت بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة والجهات ذات العلاقة.

ترشيحات