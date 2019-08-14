السودان يستنجد بمنظمات الإغاثة لمساعدة المتأثرين بالسيول والأمطار

مباشر: أكد مفوض العون الإنساني المكلف في السودان، محمد السناري مصطفى، أنه أجرى اتصالات مكثفة بعدد من المنظمات الوطنية والاجنبية، لحثها على تقديم الدعم والاسناد للمناطق المتأثرة بالأمطار والسيول،الأمر الذي تسبب في معاناة كثير من المواطنين.

وقال محمد السناري مصطفى، اليوم الأربعاء، إنه يتابع ويراقب الأوضاع بالاتصال المستمر مع مفوضي الولايات السودانية، وفقاً لوكالة أنباء السودان "سونا".

وفي ذات السياق، أكد المفوض تجهيز مواد اغاثية وايوائية لمناطق بولاية النيل الابيض، والتي تأثرت من جراء السيول والأمطار، منوهاً إلى عكوف غرفة الطواري بالَمفوضية على تقدير الموقف والمتابعة اللصيقة للمتاثرين من الأمطار التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية.

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