اليابان تطور ذيلًا آليًا للبشر

طور باحثون بجامعة كيو Keio University اليابانية ذيلًا آليًا قالوا إنه يهدف إلى مساعدة كبار السن في الحفاظ على توازنهم، خاصةً لأولئك الذين لا يستطيعون القيام والمشي بشكل مستقر.

ووفقًا لما ذكره فريق باحثي جامعة كيو، فإن الجهاز الرمادي – الذي أُطلق عليه اسم (أرك) Arque، ويبلغ طوله مترًا واحدًا – يحاكي ذيول الفهود، وغيرها من الحيوانات التي تستخدم ذيولها للحافظ على توازنها أثناء الركض والتسلق.

وقال جونيتشي نبيشميا – طالب الدراسات العليا، والباحث في (مشروع الإعلام المُجسَّم) Embodied Media Project الخاص بالجامعة، وهو يعرض ذيلًا آليًا مربوطًا بخصره: “يحتفظ الذيل بالتوازن مثل بندول الساعة”. وأضاف: “عندما يُميل الإنسان جسمه في اتجاه واحد، فإن الذيل يتحرك في الاتجاه المعاكس”.

يُشار إلى أنه بينما تقود اليابان العالم الصناعي في البحث عن طرق للحفاظ على شعبها الذي أصبح أكثر من ربعه من المُعمَّرين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا؛ قادرًا على الحركة ومنتجًا، تحولت دول أخرى إلى الاعتماد على العمال المهاجرين لتجديد قوتها العاملة المتناقصة.

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وقال نبيشيما: إن الذيل الآلي، الذي يستخدم أربع عضلات صناعية وهواء مضغوط للتحرك في ثمانية اتجاهات، سيبقى في المختبر في الوقت الحالي، حيث يبحث الفريق عن طرق لجعله أكثر مرونة.

وإلى جانب مساعدة كبار السن على المشي بشكل مستقر، يبحث الفريق أيضًا في التطبيقات الصناعية للذيل الآلي، وذلك لاستخدامه كأداة مساعدة في التوازن لعمال المستودعات الذين يحملون حمولات ثقيلة.

وقال نبيشيما: “أعتقد أنه سيكون من الجميل دمج هذا الذيل الاصطناعي المتطور في الحياة اليومية، وذلك عندما يسعى المرء إلى الحصول على مزيد من المساعدة في التوازن”.