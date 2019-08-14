ترامب يواصل انتقاده للفيدرالي: بطئ للغاية في خفض الفائدة

مباشر: واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاده للاحتياطي الفيدرالي، مطالباً بخفض سريع لمعدلات الفائدة مثلما كان البنك المركزي يرفعها بسرعة.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء: "الاحتياطي الفدرالي تحرك بمنتهى السرعة عندما رفع معدلات الفائدة في السابق، لكنه الآن متأخر جداً في خفضها".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حث ترامب البنك المركزي على خفض معدلات الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة.

وأيد ترامب عبر تويتر ما قاله أحد ضيوف شبكة "فوكس بيزنس" :"حتى الآن، تم فرض تعريفات جمركية على المنتجات الصينية بقيمة 300 مليار دولار، لكن لا يمكنك أن تخبرني أن هذا قد أضر باقتصادنا، وهو في الحقيقة لم يؤد إلى أي نوع من الارتفاع الكبير في الأسعار".

وتأتي تعليقات ترامب في الوقت الذي تعاني فيه البورصة الأمريكية من خسائر حادة مع مخاوف حدوث ركود اقتصادي بالولايات المتحدة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر الماضي لأول مرة في 10 سنوات.