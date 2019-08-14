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محدث.. النفط يهبط 3% لأول مرة في 5 جلسات

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محدث.. النفط يهبط 3% لأول مرة في 5 جلسات محدث.. النفط يهبط 3% لأول مرة في 5 جلسات

مباشر: تراجعت النفط بأكثر من 3 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، لأول مرة في 5 جلسات مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي وبعد بيانات المخزونات الأمريكية.

وارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين.

في حين استقر إنتاج الولايات المتحدة النفطي خلال الأسبوع الماضي عند 12.300 مليون برميل يومياً.

وأعلنت الصين اليوم بيانات اقتصادية محبطة، تسببت في زيادة توقعات تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي، من ضمنها ارتفاع الإنتاج الصناعي بأبطأ وتيرة في أكثر من 17 عاماً خلال الشهر الماضي.

وكانت أسعار النفط سجلت مكاسب أمس بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد بتأجيل تطبيق تعريفات جمركية ضد منتجات صينية إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول بدلاً من بداية الشهر المقبل..

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 3.3 بالمائة عند 55.23 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 3.2 بالمائة إلى 59.31 دولار للبرميل

مباشر (اقتصاد)

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