قرار عسكري من الرئيس اليمني

القاهرة - سبوتنيك. أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان، مساء اليوم الأربعاء "صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (106 ) لسنة 2019 م قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن محمد أحمد الحبيشي قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة، قائدا للواء 13 مشاه، ويرقى إلى رتبة لواء".

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وتتمركز قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني في مدينة مأرب شمال شرقي اليمن، وتنتشر قواتها في محافظتي مأرب وشبوة، وتتكون من نحو 12 قوة قتالية.

ويعد القرار هو الأول منذ سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، على العاصمة المؤقتة عدن، بعد إحكام قواته قبضتها على قصر معاشيق الرئاسي ومقر الحكومة ومعسكرات الجيش اليمني، بعد أيام معدودة من اشتباكات خلفت عشرات القتلى والجرحى.

وتقود السعودية بالتحالف مع دول عربية على رأسها الإمارات، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر عام 2014.

وأعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الأحد الماضي، أن الرياض "تدعو الأطراف اليمنية في عدن للاجتماع عاجلاً في جدة، ووأد هذه الفتنة، وتوحيد الصف وعدم جر اليمن لمستقبل مظلم".