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قرقاش: الإمارات تظل مرنة في التزامها بأصدقائها وحلفائها

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قرقاش: الإمارات تظل مرنة في التزامها بأصدقائها وحلفائها قرقاش: الإمارات تظل مرنة في التزامها بأصدقائها وحلفائها

قال قرقاش في تغريدة عبر "تويتر" مساء اليوم الأربعاء: "استمتع تماما بمختلف التقارير والتحليلات حول سياسة الإمارات الخارجية، ومسارها. الاستنتاجات المبالغ فيها تقوض تقديم تقييمات دقيقة".

وأضاف قرقاش "نبقى مرنين في التزامنا تجاه أصدقائنا وحلفائنا لتحقيق أهدافنا المشتركة في السلام والاستقرار في المنطقة".

وكان عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، ناصر الخبجي، قد أكد أنه لا يوجد خلاف بين الإمارات والسعودية حول الأحداث التي شهدتها عدن منذ الأربعاء الماضي، مؤكدا أن قضية الجنوب ليست محل تباين في الرؤى لدى أحد.

يشار إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت في عدن بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الموالية للرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي على الرغم من أنهما يقاتلان في صفوف التحالف العسكري بقيادة ضد "أنصار الله" منذ 2015.

وأعلنت الأمم المتحدة الأحد مقتل نحو 40 شخصا وإصابة 260 في القتال في عدن. فيما أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان أنها قدمت العلاج لـ119 مصابا في أقل من 24 ساعة في مستشفى تديره المنظمة في عدن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المملكة توجه الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في الرياض "لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف".

SputnikNews

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