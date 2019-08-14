أخبار عاجلة

عطل فني محتمل يمنع مؤشر "فوتسي" البريطاني من بدء التداولات -
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
8 الصبح - مداخلة إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي ونقاش حول البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية -
8 الصبح - قرار جمهوري بالموافقة علي اتفاقية نقل السجناء بين مصر والمغرب -
8 الصبح - أبرز ماجاء في الصحافة المصرية 16 - 8 - 2019 -
8 الصبح - الإحصاء : تراجع معدل البطالة إلي 7.5% بالربع الثاني من 2019 -
8 الصبح - وزارة التخطيط : ميكنة 189 وحدة مرور بالكامل علي مستوي الجمهورية -
8 الصبح - التموين : وقف صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات المستبعدين -
8 الصبح - تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية دور ثاني .. وتحذير من حيازة المحمول -
8 الصبح - التعليم العالي تفتح موقع التنسيق لطلاب الشهادات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

بالصور..رئيس شركة المياه السعودية يتفقد رفع كفاءة سد وادي بيش

Google+ Print

الرياض - مباشر: تفقد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية في المملكة العربية منسوب سد وادي بيش.

وأفادت وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، أن محمد بن أحمد الموكلي، أجرى زيارة لسد وادي بيش ‫بمنطقة جازان ومحطة التنقية، بحضور محافظ بيش حسن أبو شرحة، ومدير عام خدمات المياه بجازان، بندر بن ناصر جبر.

واطلع الرئيس التنفيذي لشركة المياه خلال الجولة، على منسوب المياه الفعلي بالسد، مستمعاً إلى شرح مفصل من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان، غانم بن حامد الجذعان، عن جهود إدارة التشغيل والصيانة وأجهزة القياس التي أظهرت كميات السيول التي وصلت للسد.

وخلال الزيارة، تم استعراض الخطط المعدة للاستفادة من مياه السد في أغراض الشرب بعد تنقيتها وضخها وإيصالها للمواطنين ضمن المياه المحلاة، إضافة للإفادة منها في ري المزارع الواقعة على مجرى وادي بيش وزيادة مناسيب المياه الجوفية.

وتابع الموكلي، ميدانياً مشروع الخط الناقل لتشغيل المرحلة الثانية من رفع الكفاءة التشغيلية لمحطة تنقية سد وادي بيش للوصول إلى إنتاج 150 ألف متر مكعب.

ترشيحات

الخطوط السعودية تنفذ خطتها التشغيلية لنقل الحجاج السعودية توضح حقيقية زيادة عدد الحجاج بالموسم القادم لـ15مليون شخص السعودية..قطار الحرمين السريع يرفع طاقته الاستيعابية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس

السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس

التجارة السعودية تكشف إجراءات حفظ حقوق المستهلك في العمليات التجارية

التجارة السعودية تكشف إجراءات حفظ حقوق المستهلك في العمليات التجارية

التجارة السعودية توضح حقوق المستهلك عند شراء سلعة معيبة

التجارة السعودية توضح حقوق المستهلك عند شراء سلعة معيبة

صحيفة: السيسي لن يحضر توقيع اتفاق السودان... والسعودية ترسل الجبير

صحيفة: السيسي لن يحضر توقيع اتفاق السودان... والسعودية ترسل الجبير