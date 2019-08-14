بالصور..رئيس شركة المياه السعودية يتفقد رفع كفاءة سد وادي بيش

الرياض - مباشر: تفقد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية منسوب سد وادي بيش.

وأفادت وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، أن محمد بن أحمد الموكلي، أجرى زيارة لسد وادي بيش ‫بمنطقة جازان ومحطة التنقية، بحضور محافظ بيش حسن أبو شرحة، ومدير عام خدمات المياه بجازان، بندر بن ناصر جبر.

واطلع الرئيس التنفيذي لشركة المياه خلال الجولة، على منسوب المياه الفعلي بالسد، مستمعاً إلى شرح مفصل من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان، غانم بن حامد الجذعان، عن جهود إدارة التشغيل والصيانة وأجهزة القياس التي أظهرت كميات السيول التي وصلت للسد.

وخلال الزيارة، تم استعراض الخطط المعدة للاستفادة من مياه السد في أغراض الشرب بعد تنقيتها وضخها وإيصالها للمواطنين ضمن المياه المحلاة، إضافة للإفادة منها في ري المزارع الواقعة على مجرى وادي بيش وزيادة مناسيب المياه الجوفية.

وتابع الموكلي، ميدانياً مشروع الخط الناقل لتشغيل المرحلة الثانية من رفع الكفاءة التشغيلية لمحطة تنقية سد وادي بيش للوصول إلى إنتاج 150 ألف متر مكعب.

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