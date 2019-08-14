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محدث.. الذهب يرتفع 13 دولاراً ليسجل أعلى تسوية بـ6 سنوات

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محدث.. الذهب يرتفع 13 دولاراً ليسجل أعلى تسوية بـ6 سنوات محدث.. الذهب يرتفع 13 دولاراً ليسجل أعلى تسوية بـ6 سنوات

مباشر: ارتفعت الذهب لأعلى مستوى في 6 سنوات عند تسوة تعاملات اليوم الأربعاء،  حيث ربح المعدن أكثر من 13 دولاراً مع مخاوف النمو الاقتصادي.

وجاءت مكاسب المعدن الأصفر مع خسائر حادة للبورصة الأمريكية خلال التعاملات نتيجة لمخاوف الركود الاقتصادي على خلفية انعكاس منحنى عائد سندات الخزانة الحكومية.

وعلى الجانب الآخر أعلنت الصين اليوم ارتفاع الإنتاج الصناعي في الشهر الماضي بأبطأ وتيرة في 17 عاماً.

كما أن حالة عدم اليقين العالمية سواء فيما يتعلق بالتظاهرات في هونج كونج أو البريكست والاضطرابات السياسية في إيطاليا، لاتزال تشكل تهديد للمستثمرين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد قرر أمس تأجيل تطبيق التعريفات الجمركية على نحو نصف الواردات الصينية التي كانت مقررة في بداية الشهر المقبل إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول.

وتتضمن قائمة التأجيلات الهواتف وأجهزة الحاسب الآلي وملابس وأحذية محددة، إلى جانب بعض أجهزة تحكم ألعاب الفيديو.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بعكس توقعات المحللين خلال الشهر الجاري.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 13.70 دولار إلى 1528.80 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ أبريل/نيسان 2013.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.9 بالمائة أو ما يعادل 13.68 دولار عند 1513.89 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند 97.964.

مباشر (اقتصاد)

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