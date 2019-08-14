السعودية..قطار الحرمين السريع يرفع طاقته الاستيعابية

الرياض - مباشر: أعلن قطار الحرمين السريع عن رفع طاقاته الاستيعابية وتشغيل الرحلات المزدوجة.

وأوضح قطار الحرمين السريع، اليوم الأربعاء، أنه تم تفعيل خطة التفويج للحجاج المغادرين من مكة المكرمة بعد أدائهم الركن الخامس من أركان الإسلام، وفقا لخطة التفويج إلى جدة والمدينة المنورة، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وقال مدير عام التشغيل والصيانة بقطار المشاعر، ريان الحربي، أن الشركة السعودية للخطوط الحديدة "سار" سخرت جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال منظومة النقل في قطار الحرمين وقطار المشاعر.

وأضاف الحربي، أن قطار الحرمين السريع بدأ في رفع طاقته الاستيعابية تزامنا مع مغادرة الحجاج من مكة المكرمة بعد انتهاء مناسكهم.

وصرح: "بدأنا في تشغيل الرحلات المزدوجة أسبوعيا ليصل عدد الرحلات إلى 64 رحلة، ننقل في كل رحلة نحو 800 حاج في الرحلة الواحدة، مع التزامنا الكامل لضيوف الرحمن بالدقة في المواعيد وتحقيق أعلى مستويات الراحة لهم".

وأشار، إلى أن خطة التفويج تتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق آلية تكاملية نعمل من خلالها كمنظومة واحد هدفها تمكين الحجاج من زيارة المدينة المنورة.

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