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جانيت يلين: الاقتصاد الأمريكي لديه قدرة كافية لتجنب الركود

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جانيت يلين: الاقتصاد الأمريكي لديه قدرة كافية لتجنب الركود جانيت يلين: الاقتصاد الأمريكي لديه قدرة كافية لتجنب الركود

مباشر: قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق إن الولايات المتحدة على الأرجح لن تدخل في حالة ركود اقتصادي.

وأثار انعكاس منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية مخاوف حدوث ركود اقتصادي بالولايات المتحدة.

وأضاف يلين في مقابلة مع "فوكس نيوز"، اليوم الأربعاء: "أعتقد أن الاقتصاد الأمريكي لديه قدرة كافية على تجنب الركود".

وعلى الرغم من ذلك، ذكرت يلين أن احتمالات الركود الاقتصادي ارتفعت بشكل واضح وأعلى مما كانت تتوقع.

وقالت يلين إن الانخفاض في عائدات السندات الأمريكية التي أثارت المخاوف من تباطؤ اقتصادي قادم قد يكون مدفوعًا "بعدة عوامل" لم توضحها.

وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 30 عاماً لأدنى مستوى على الإطلاق وسط حالة عدم اليقين إزاء النمو الاقتصادي العالمي، بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال في الصين.

مباشر (اقتصاد)

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