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عشية عيد الأضحى.. مقتل مدنيين بقصف روسي على إدلب

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عشية عيد الأضحى.. مقتل مدنيين بقصف روسي على إدلب عشية عيد الأضحى.. مقتل مدنيين بقصف روسي على إدلب

جي بي سي نيوز :- قتل مدنيان سوريان وأصيب 11 أخرون، السبت، إثر قصف روسي على أماكن سكنية بمحافظة إدلب المشمولة ضمن منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) ومرصد الطائرات التابعين للمعارضة السورية، أن قوات النظام قصفت برا وجوا بلدات وقرى بريفي حماة وإدلب عشية عيد الأضحى المبارك.

وأضافت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل مدني في مدينة خان شيخون ومدني أخر في قرية موقا بريف مدينة معرة النعمان فضلا عن إصابة 11 أخرين.

وأشارت المصادر إلى مواصلة فرق الدفاع المدني أنشطة البحث والانقاذ في المنطقتين المذكورتين.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران إلى توصلها لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا ورسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية,وفق الاناضول .

وكشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير، عن مقتل 781 مدنيا على الأقل، بينهم 208 أطفال، جراء غارات للنظام وحلفائه على خفض التصعيد، خلال المدة الواقعة بين 26 أبريل/ نيسان 2019، وحتى 27 يوليو/تموز الماضي.

جي بي سي نيوز

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