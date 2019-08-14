إنتاج الولايات المتحدة النفطي يستقر خلال الأسبوع الماضي

مباشر: استقر إنتاج الولايات المتحدة من النفط خلال الأسبوع الماضي،بالقرب من مستوياته القياسية، مع ارتفاع الصادرات والواردات النفطية.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الإنتاج النفطي للولايات المتحدة استقر في الأسبوع المنتهي في 9 أغسطس/آب الجاري عند 12.300 مليون برميل يومياً.

أما فيما يتعلق بالواردات النفطية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي فارتفعت إلى 7.714 مليون برميل يومياً، مقابل 7.148 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع السابق له.

بينما ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من الخام في الأسبوع الماضي إلى 2.683 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 1.865 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع السابق له.

وفيما يتعلق بمخزونات النفط الأمريكية، فشهدت زيادة 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنقضي بعكس توقعات المحللين.

وبحلول الساعة 4:52 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 4.4 بالمائة إلى 58.62 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر/أيلول بنحو 4.8 بالمائة مسجلاً 54.37 دولار للبرميل.