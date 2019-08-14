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الخطوط السعودية تنفذ خطتها التشغيلية لنقل الحجاج

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الخطوط السعودية تنفذ خطتها التشغيلية لنقل الحجاج الخطوط السعودية تنفذ خطتها التشغيلية لنقل الحجاج

الرياض - مباشر: ذكرت الخطوط أنها تعمل على تنفيذ خطتها التشغيلية لنقل حجاج بيت الله الحرام، بعد أن أتموا مناسك الحج بيسر وطمأنينة.

وذكرت الخطوط السعودية، أن اليوم الأول الأربعاء، شهد بالإضافة إلى الرحلات المجدولة تشغيل 24 رحلة خاصة بالحج إلى عدد من الوجهات الداخلية، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وذكرت الخطوط السعودية، أنها سخرت كافة طاقاتها البشرية وإمكاناتها التقنية والآلية لضمان انسيابية العمليات التشغيلية خلال مرحلة تفويج ضيوف الرحمن ومغادرتهم إلى بلدانهم، وهي المرحلة التي تشهد كثافة في رحلات الحج المغادرة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، إلى جانب الرحلات الداخلية والدولية المجدولة من وإلى جميع مطارات المملكة، والتي تشهد أيضا زيادة في العمليات التشغيلية بمناسبة قرب انتهاء إجازة عيد الأضحى.

وستنقل الخطوط السعودية الحجاج إلى أكثر من 100 وجهة داخلية عبر أسطول طائراتها الرئيسي الذي يتجاوز 165 طائرة، إلى جانب الأسطول المخصص لرحلات الحج، فيما تتضافر جهود مختلف القطاعات التشغيلية للخطوط السعودية أرضاً وجواً، لتيسير إنهاء إجراءات السفر.

كما دشنت الخطوط السعودية خدمة إنهاء إجراءات السفر في محطة قطار الحرمين في مكة المكرمة وقبول ونقل الأمتعة من مكة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، تيسيرا وتسهيلا لإجراءات مغادرة ضيوف الرحمن.

كما يتواجد فريق عمل مختص في مركز تفويج الشميسي بين مكة وجدة لتنظيم عمليات تفويج الحجاج وفق مواعيد رحلاتهم وتلافي تكدسهم في صالات المغادرة قبل مواعيد الرحلات وضمان انسيابية الحركة في صالات المغادرة وانتظام الرحلات في مواعيدها.

ويشار، إلى المرحلة الأولى "مرحلة القدوم" شهدت تحقيق معدل انضباط للرحلات بنسبة تصل إلى 90 في المئة، مع تسجيل زيادة بنسبة 8 في المئة عن عدد الرحلات، وتحقيق نمو بنسبة 11 في المئة في عدد الضيوف.

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مباشر (اقتصاد)

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