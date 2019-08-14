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محدث.. هبوط قوي للأسهم الأوروبية بالختام بعد بيانات سلبية

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محدث.. هبوط قوي للأسهم الأوروبية بالختام بعد بيانات سلبية محدث.. هبوط قوي للأسهم الأوروبية بالختام بعد بيانات سلبية

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1.5 بالمائة عند نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع بيانات اقتصادية سلبية ومخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي.

وجاءت خسائر البورصات الأوروبية مع تراجع قوي للأسهم الأمريكية خلال التعاملات مع تحذيرات الركود الاقتصادي بعد انعكاس منحنى عائد السندات.

كما انعكس عائد سندات الخزانة في المملكة المتحدة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.

وكشف بيانات اقتصادية عن انكماش الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال نفس الفترة.

في حين منح الرئيس الأمريكي دونالد الأسواق العاليمة قسطاً من الراحة بقرار تأجيل تطبيق التعريفات الجمركية على بعض السلع المستوردة من الصين إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول بدلاً من الشهر المقبل.

وعلى صعيد التطورات السياسية الأوروبية، قرر مجلس الشيوخ الإيطالي أمس تأجيل النقاش بشأن الأزمة الحكومية الراهنة حتى الأسبوع المقبل، لتُحبط بذلك جهود زعيم حزب الليجا ماتيو سالفيني لعقد انتخابات جديدة.

كما أفادت التقارير الصحفية أن الولايات المتحدة وبريطانيا يناقشا في الوقت الحالي اتفاق تجاري جزئي والذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أي بعد يوم واحد من الخروج البريطاني المقرر من الاتحاد الأوروبي.

وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.3 بالمائة إلى 371.5 نقطة، وفيما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.4 بالمائة عند 11699 نفطة.

وهبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.5 بالمائة مُسجلاً 5336.3 نقطة، بينما استقر مؤشر "فوتسي" البريطاني عند 7247 نقطة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1183 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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