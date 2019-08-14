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داعيا الشاهد للاستقالة... السبسي الابن: الوضع في تونس "بات خطيرا"

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ودعا حافظ، رئيس والوزراء الذين قدموا ترشحاتهم للانتخابات الرئاسية والتشريعية بضرورة الاستقالة الفورية من مناصبهم.

© AFP 2019 / BERND VON JUTRCZENKA

وقال حافظ السبسي: "إن طبيعة المرحلة الراهنة تقتضي اتخاذ قرارات فورية تضمن للبلاد الأمن والاستقرار".

إلى هذا، رفضت هيئة الانتخابات التونسية، الثلاثاء، 66 طلبا للترشح من إجمالي 97 طلب ترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكر الممثل القانوني لـ"نداء تونس" أن حكومة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي التزمت عدم الترشح لانتخابات 2011 حتى تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وحرة وتكون للحكومة مصداقيتها.

يذكر أن ترشيحات كل من رئيس البرلمان بالنيابة، عبد الفتاح مورو، الذي رشحته "حركة النهضة"، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد مرشح حزبه "تحيا تونس"، قد تقدمت منذ أيام.

وأكد الشاهد في تصريحات للصحافيين إثر تقديم ملفه، أنه لن يقدم استقالته من الحكومة، قائلا: "من يريد أن أقدم استقالتي يريد تأجيل الانتخابات، واستقالتي تعني استقالة الحكومة، وهذا هروب من المسؤولية".

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