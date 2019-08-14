عملة الأرجنتين تواصل خسائرها لليوم الثالث وتهبط 5%

مباشر: واصلت عملة الأرجنتين خسائرها لليوم الثالث على التوالي خلال تعاملات اليوم الأربعاء،حيث تراجعت بأكثر من 5 بالمائة أمام الدولار مع المخاوف السياسية.

واستمرت خسائر البيزو الأرجنتيني على الرغم من الإجراءات التي أعلنها الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري لدعم الرعاية الاجتماعية وخفض الضرائب على الدخل من أجل تقليل أثر تداعيات الأزمة الاقتصادية في البلاد قبل إعادة انتخابه في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال ماكري إنه سيرفع الحد الأدنى لشريحة ضريبة الدخل بنسبة 20 بالمائة، مما يمهد الطريق لتخفيض الضرائب على مليوني عامل حيث سيكون الإعفاء الضريبي حوالي ألفي بيزو (34 دولارًا) شهريًا لكل شخص.

وحقق مرشح المعارضة ألبرتو فرنانديز فوزاً ساحقاً على ماكري في الانتخابات التمهيدية يوم الأحد الماضي، في الوقت الذي ذكر فيه ماكري أنه مستعد للقاء مع رموز المعارضة قبل الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول والتي يسعى خلالها للفوز بفترة رئاسة ثانية.

وبحلول الساعة 3:35 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض البيزو الأرجنتيني أمام الدولار بنحو 5.5 بالمائة إلى 58.703 بيزو أرجنتيني.