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"موديز": صفقتا "ريلاينس" الهندية مع أرامكو و"بي.بي" تمهدان لتصفية ديونها

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"موديز": صفقتا "ريلاينس" الهندية مع أرامكو و"بي.بي" تمهدان لتصفية ديونها "موديز": صفقتا "ريلاينس" الهندية مع أرامكو و"بي.بي" تمهدان لتصفية ديونها

مباشر: ذكرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، أن صفقتي ريلاينس إندستريز الهندية مع أرامكو و"بي.بي" البريطانية تمهدان الطريق لتصفية ديون الشركة الأولى.

وأكدت "موديز" في تقرير حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن صفقة البيع المقترحة لحصة تقدر بـ20 في المئة من أنشطة ريلاينس إندستريز لتحويل النفط إلى كيماويات إلى عملاق النقط السعودي أرامكو، سيعمل على تقليل ديون الشركة الهندية، ويدعم تصنيفها الائتماني.

وفي 12 أغسطس/آب الجاري، قالت شركة ريلاينس إندستريز الهندية إن أرامكو السعودية تتطلع لشراء حصة في أنشطتها للتكرير والبتروكيماويات.

وكان وزير الطاقة السعودي، قد أكد في وقت سابق، أنه متفائل بمحادثات شراء أرامكو لحصة بأنشطة تكرير "ريلاينس" الهندية.

ونوه تقرير "موديز"، إلى عزم الشركة الهندية بيع حصة تصل لـ49 في المئة من أعمالها لتسويق الوقود في الهند لشركة "بي بي" البريطانية مقابل مليار دولار.

وأشار فيكاس هالان، نائب رئيس وكالة "موديز"، أن الصفقتين المقترحتين تتماشى مع التزام الشركة الهندية بتتخفيض صافي ديونها إلى "صفر" بحلول مارس/آذار 2021 القادم، وتعكس محولة "ريلاينس" للحفاظ على صورته مالية قوية لها، على الرغم من الإنفاق الرأسمالي الكبير على مدى الخمس سنوات الماضية.

وتوقعت "موديز"، أن الصفقتين المقترحتين من المقرر أن يخفض صافي ديون "ريلاينس" بمقدار 16 مليار دولار.

وألمحت، إلى أن الصفقتين المقترحتين تأتي بعد بيع برج اتصالات سلكية ولاسلكية في يوليو/تموز 2019 لشركة بروكفيلد لإدارة الأصول بمبلغ 252 مليار روبية هندية.

كما قامت الشركة الهندية، بنقل أصولها من الألياف الضوئية إلى صندوق استثمار في البنية التحتية، متوقعة إكمال بيع هذه الأصول إلى مستثمر استراتيجي بحلول مارس 2020.

وأعلنت الشركة، عن عزمها بيع حصص في خدماتها الرقمية وشركات البيع بالتجزئة لمستثمرين استراتيجيين، فضلاً عن استثمار بعض أصولها العقارية والمالية.

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