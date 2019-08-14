الخطوط الجوية اليمنية تعلن وقف رحلاتها من وإلى مطار عدن

القاهرة – سبوتنيك. وجاء في بيان للشركة أنه تم تحويل جميع الرحلات إلى مطار سيئون بحضرموت.

وأكدت الخطوط اليمنية، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن قرار إيقاف الرحلات عبر مطار عدن جاء بتوجيهات من وزير النقل (في الحكومة الشرعية) صالح الجبواني، نافية ما رددته مواقع إخبارية من أن القرار جاء من التحالف (ضد جماعة أنصار الله في اليمن).

وفي السياق أبلغ مصدر بالشركة، وكالة "سبوتنيك"، بأن رحلات الخطوط اليمنية عبر مطار عدن لا تزال قائمة في مواعيدها.

كانت الرحلات الجوية قد استؤنفت في مطار عدن الدولي أمس الثلاثاء، بعد 5 أيام من توقفها جراء تصاعد المواجهات بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن، والتي أدت إلى مقتل نحو 40 شخصاً وإصابة 260 آخرين، حسب الأمم المتحدة، وانتهت بسيطرة الانتقالي على القصر الرئاسي ومعسكرات الجيش اليمني ومقر الحكومة اليمنية.