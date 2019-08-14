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عطل فني محتمل يمنع مؤشر "فوتسي" البريطاني من بدء التداولات
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:40 صباحاً
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:40 صباحاً
8 الصبح - مداخلة إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي ونقاش حول البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:33 صباحاً
8 الصبح - قرار جمهوري بالموافقة علي اتفاقية نقل السجناء بين مصر والمغرب
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:33 صباحاً
8 الصبح - أبرز ماجاء في الصحافة المصرية 16 - 8 - 2019
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:33 صباحاً
8 الصبح - الإحصاء : تراجع معدل البطالة إلي 7.5% بالربع الثاني من 2019
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:33 صباحاً
8 الصبح - وزارة التخطيط : ميكنة 189 وحدة مرور بالكامل علي مستوي الجمهورية
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:33 صباحاً
8 الصبح - التموين : وقف صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات المستبعدين
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:33 صباحاً
8 الصبح - تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية دور ثاني .. وتحذير من حيازة المحمول
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:33 صباحاً
8 الصبح - التعليم العالي تفتح موقع التنسيق لطلاب الشهادات الفنية
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:33 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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كيف تبدو مدينة دوما اليوم؟ جولة لـ بي بي سي في مدينة دوما في الغوطة الشرقية.
أخبار العالم
BBC News عربي
الأربعاء 14 أغسطس 2019 05:59 مساءً
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بديع النصاري
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