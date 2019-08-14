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رئيس المجلس العسكري السوداني يلقي كلمة للشعب

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وقال البرهان، في كلمة بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ65 للقوات المسلحة السودانية، إن أفراد القوات المسلحة يسطرون في هذه المرحلة الملاحم والبطولات في السودان، مثنيا على دورهم في تلك الفترة في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

© REUTERS / UMIT BEKTAS

وأضاف أن عيد القوات المسلحة هذا العام يحل والسودان يتأهب للاحتفال بالتوقيع النهائي يوم السبت المقبل على الاتفاق الذي يؤسس لمرحة مهمة ومفصلية في تاريخ السودان، تحقق الانتقال لدولة الحرية والعدالة.

ومن المقرر أن يوقع المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" السبت المقبل على الإعلان الدستوري، الذي يُحدد شكل مؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية (39 شهرا)، وآليات تشكيلها وسلطاتها والعلاقة بين كل منها.

وأكد البرهان الحرص على بناء قوات مسلحة مهنية قادرة على صون أمن وسلامة البلاد، دون موالاة لأية فئة أو جهة.

وحيا البرهان القوات المسلحة، وهى تحتفل بأول عيد لها في ظل عهد جديد يؤسس للديمقراطية، متعهدا بأن تظل سندا لحماية إرادة الشعب السوداني. بحسب ما أفادت صحيفة "المشهد السوداني".

وتحتفل القوات المسلحة السودانية بعيدها في 14 أغسطس/ آب من كل عام، تخليدا لذكرى استلام الفريق أركان حرب أحمد محمد قيادة الجيش السوداني من الجنرال البريطاني إسكونز في 14 أغسطس عام 1954.

SputnikNews

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