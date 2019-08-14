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محدث.."داو جونز" يعمق خسائره لـ600 نقطة مع مخاوف الركود الاقتصادي

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محدث.."داو جونز" يعمق خسائره لـ600 نقطة مع مخاوف الركود الاقتصادي محدث.."داو جونز" يعمق خسائره لـ600 نقطة مع مخاوف الركود الاقتصادي

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بوتيرة حادة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث فقد "داو جونز" أكثر من 600 نقطة  مع مخاوف الركود الاقتصادي.

وقادت أسهم قطاع البنوك خسائر "وول ستريت" مع التحذيرات التي أطلقها سوق السندات الأمريكي بشأن الركود الاقتصادي.

وأثار انعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية خلال التعاملات مخاوف حدوث ركود اقتصادي بالولايات المتحدة في الوقت الذي تراجع فيه عائد الديون الحكومية لمدة 30 عاماً لأدنى مستوى على الإطلاق.

وتتزامن خسائر البورصة الأمريكية مع بيانات صينية مخيبة للآمال حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بأبطأ وتيرة في 17 عاماً.

وكانت الأسهم الأمريكية حققت مكاسب قوية بالأمس حيث ربح "داو جونز" أكثر من 370 نقطة مع هدوء المخاوف التجارية.

وبحلول الساعة 3:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 2.3 بالمائة أو ما يعادل 617 نقطة إلى 25662.1 نقطة.

كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنسبة 2.4 بالمائة إلى 2857.5 نقطة، وهبط "ناسداك" بنسبة 2.6 بالمائة إلى 7810.6 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيس الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمائة عند 97.886.

مباشر (اقتصاد)

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