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رسالة إلى محمد بن سلمان بعد "الانقلاب": هذا مقابل انتصارك في الحرب

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وقال النود، في لقاء أجرته معه "رويترز"، "أود أن أقول لمحمد بن سلمان: إذا كنت تريد حقًا الفوز في الحرب، فقد كان الجنوبيون شركاء موثوق بهم، وقد أظهروا أنهم قادرون على المشاركة بشكل بنّاء، لكنهم في المقابل يريدون الحفاظ على الجنوب خاليا من المسؤولين الفاسدين المنتمين إلى الإصلاح".

© REUTERS / FAWAZ SALMAN

يشار إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت في عدن بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الموالية للرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي على الرغم من أنهما يقاتلان في صفوف التحالف العسكري بقيادة ضد "أنصار الله" منذ 2015.

وأعلنت الأمم المتحدة الأحد مقتل نحو 40 شخصا وإصابة 260 في القتال في عدن. فيما أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان أنها قدمت العلاج لـ119 مصابا في أقل من 24 ساعة في مستشفى تديره المنظمة في عدن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المملكة توجه الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في الرياض "لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف".

وأضافت أن الاجتماع يهدف "للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمنا مستقرا".

SputnikNews

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