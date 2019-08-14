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عطل فني محتمل يمنع مؤشر "فوتسي" البريطاني من بدء التداولات
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:40 صباحاً
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:40 صباحاً
8 الصبح - مداخلة إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي ونقاش حول البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:33 صباحاً
8 الصبح - قرار جمهوري بالموافقة علي اتفاقية نقل السجناء بين مصر والمغرب
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:33 صباحاً
8 الصبح - أبرز ماجاء في الصحافة المصرية 16 - 8 - 2019
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:33 صباحاً
8 الصبح - الإحصاء : تراجع معدل البطالة إلي 7.5% بالربع الثاني من 2019
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:33 صباحاً
8 الصبح - وزارة التخطيط : ميكنة 189 وحدة مرور بالكامل علي مستوي الجمهورية
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:33 صباحاً
8 الصبح - التموين : وقف صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات المستبعدين
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:33 صباحاً
8 الصبح - تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية دور ثاني .. وتحذير من حيازة المحمول
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:33 صباحاً
8 الصبح - التعليم العالي تفتح موقع التنسيق لطلاب الشهادات الفنية
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:33 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الكومنترن والحزب الشيوعي السوري. لماذا انتشرت الأفكار الشيوعية بين الأقليات القومية والدينية تحديدا؟
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 14 أغسطس 2019 05:34 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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