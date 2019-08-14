ظهور حسن نصر الله

جي بي سي نيوز : أفادت وسائل الإعلام اللبنانية أن زعيم حزب الله حسن نصر الله قد زار مدينة بعلبك في وادي لبنان للاطمئنان على الشيخ محمد يزبك، رئيس الهيئة الدينية في الحزب.

ونقلت القناة العبرية السابعة، عن وسائل الإعلام اللبنانية أن الزيارة جاءت من نصر الله للاطمئنان على صحة يزبك بعد إجراءه عملية جراحية في إيران.

ونشرت قناة المنار اللبنانية التابعة للحزب صورة للزيارة.

يذكر أن محمد يزبك رجل دين لبناني هو أحد مؤسسي حزب الله ورئيس الشريعة أو المجلس الديني للمنظمة.

المصدر : القناة السابعة الاسرائيلية