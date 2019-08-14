عضو المجلس الانتقالي الجنوبي: لا يوجد خلاف بين الإمارات والسعودية حول أحداث عدن

وقال الخبجي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إجابة عن سؤال حول ما إذا كان هناك تباين في الرؤى بين الإمارات والسعودية حول أحداث عدن "لا أعتقد ذلك، وإن وجد خلاف لن يكون مؤثراً أو متعارضاً، فما حدث في عدن كان أمرا جنوبيا خالصا وشأنا داخليا، مع كل تقديرنا للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

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وأضاف الخبجي "شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي باقية، ولكن حكومة الفساد وخلاياها الحوثية والإرهابية هي من تم حماية عدن والتحالف منها".

وتابع "هذا يعزز حماية الانتصارات التي تحققت للتحالف العربي، ويجعل القوات الجنوبية أكثر تفرغاً لمواجهة المليشيات الإيرانية الحوثية".

وأكمل الخبجي "القضية الجنوبية ليست محل تباين لدى أحد، فهي قضية موجودة نتيجة احتلال يمني شمالي لدولة الجنوب".

وأتم "القضية الجنوبية هي المدخل الحقيقي لتحقيق أي سلام في اليمن، وهذا أمر اعترفت به كل القوى اليمنية الشمالية، سلطة ومعارضة وحركات، ولن يكون هناك سلام إلا بحل القضية الجنوبية".