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مخزونات النفط بالولايات المتحدة ترتفع بعكس التوقعات

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مخزونات النفط بالولايات المتحدة ترتفع بعكس التوقعات مخزونات النفط بالولايات المتحدة ترتفع بعكس التوقعات

مباشر: ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بعكس توقعات المحللين، كما انخفضت مخزونات البنزين خلال نفس الفترة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة بنحو 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 9 أغسطس/آب الجاري، لتصل إلى 440.5 مليون برميل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات النفط الأمريكية سوف تتراجع بنحو 2.5 مليون برميل خلال نفس الفترة.

في حين تراجعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنصرم.

وبحلول الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنحو 3.3 بالمائة إلى 55.23  دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنحو 3 بالمائة إلى 59.44 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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