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انفجار خط أنابيب للغاز في العراق

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انفجار خط أنابيب للغاز في العراق انفجار خط أنابيب للغاز في العراق

وقال مصدر في الشرطة إنه يبدو أن خللا فنيا ناجم عن درجات الحرارة المرتفعة في الصيف تسبب في وقوع الانفجار في الهارثة على بعد عشرة كيلومترات شمالي البصرة.

وقال مسؤولون بالدفاع المدني إنه تم وقف ضخ الغاز إلى المحطة فيما جرى إخماد الحريق الناشئ. ويعاني قطاع الكهرباء في العراق من انقطاعات لفترات أطول من المعتاد خلال أشهر الصيف الحارة بسبب زيادة الأحمال على الكهرباء بالبلاد، وفق وكالة "رويترز".

وتأتي معظم صادرات نفط العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، من البصرة. وينتج العراق حاليا دون طاقته الإنتاجية البالغة نحو خمسة ملايين برميل يوميا.

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