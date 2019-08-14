أسعار الواردات بالولايات المتحدة ترتفع بعكس التوقعات

مباشر: ارتفعت أسعار الواردات في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، كما صعدت أسعار الصادرات خلال نفس الفترة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن أسعار الواردات بالولايات المتحدة ارتفعت 0.2 بالمائة خلال شهر يوليو/تموز الماضي مقابل هبوط قدره 1.1 بالمائة في يونيو/حزيران السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار الواردات الأمريكية سوف تستقر خلال نفس الفترة.

وفيما يتعلق بأسعار الواردات الأمريكية باستثناء الوقود، فشهدت تراجعاً بنسبة 0.1 بالمائة خلال الشهر الماضي.

أما أسعار واردات الوقود فارتفعت بنسبة 1.8 بالمائة خلال يوليو/تموز الماضي، مقارنة مع هبوط 7.3 بالمائة في يونيو/حزيران السابق له.

كما ارتفعت أسعار الصادرات الأمريكية بنحو 0.2 بالمائة خلال الشهر الماضي، مقابل هبوط قدره 0.6 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة إلى 97.754.