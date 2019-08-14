رواج صفقات التمويل بالشرق الأوسط خلال النصف الأول.. والإمارات بالصدارة

مباشر: أظهر تقرير ماجنيت للأبحاث، أن منطقة الشرق الأوسط شهدت زيادة في عدد صفقات التمويل خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وتوقعت مؤسسة الأبحاث، في تقرير صادر حديثاً، هدوءاً نسبياً في عدد الصفقات خلال شهور الصيف بالربع الثالث من العام الجاري.

وأكد التقرير البحثي، أن المنظومة الحاضنة للشركات الناشئة تنمو بمعدلات سريعة بالمنطقة، لافتة إلى أن الإمارات تحظى بنصيب الأسد من الاستثمارات بنحو 66 بالمائة من إجمالي التمويل، و26 بالمائة من عدد الصفقات بالنصف الأول.

واحتلت السعودية المركز الرابع كأضخم منظومة حاضنة لعدد الصفقات، كما نالت 9 بالمائة من إجمالي التمويل.

ونوه التقرير أن مملكة البحرين حصدت على 3 بالمائة من عدد الصفقات، مشيراً إلى أن عدد الصفقات بلغت 238 صفقة خلال النصف الأول من عام 2019.

ومن أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار، قطاع التكنولوجيا المالية حيث استحوذ على 9 بالمائة من حجم الصفقات بالمنطقة، كما سيطر على 89 بالمائة من حجم التمويلات ضمن المرحلة المبكرة.

وواصلت الاستثمارات في قطاع التجارة الإلكترونية في نموها بنسبة 16 بالمائة من إجمالي حجم التمويل خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.

في حين حذر التقرير من أنه على الرغم من أن المنطقة شهدت زيادة في عدد الصفقات إلا أن عدد الشركات التي تخارجت من الاستثمارات زادت خلال الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وذكر التقرير أن النصف الأول من العام الجاري شهد 15 عملية تخارج بزيادة 50 بالمائة على أساس سنوي، لافتاً إلى توقعات بأن يسجل عام 2019 رقما قياسياً في عدد عمليات التخارج بالمنطقة.

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