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"أنصار الله" تعلن مقتل 30 عسكريا يمنيا في جيزان وعسير برصاص قناصتها

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القاهرة - سبوتنيك. ونقل المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على حسابه في "تويتر"، عن مصدر في وحدة القناصة التابعة للجماعة، قوله إن "مقاتلي "أنصار الله" قنصوا خلال اليومين الماضيين 22 عسكريا يمنيا بينهم قيادات قبالة جبل قيس في محور جيزان.

© AP Photo / Hani Mohammed

وأشار إلى تنفيذ الجماعة عمليات مماثلة قبالة منفذ علب البري الحدودي في عسير، أسفرت عن قنص 8 جنود يمنيين.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، سيطرة قواتها على مواقع للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة الجوف الحدودية مع .

وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، الثلاثاء، إطلاق صاروخ محلي الصنع نوع "زلزال1" (مداه 3 كم)، على تجمعات للجيش اليمني في معسكر طيبة الاسم التابع إدارياً لمديرية برط العنان غرب الجوف.

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

وأسفر النزاع عن مقتل وجرح مئات الآلاف، في الوقت الذي تشير فيه الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.

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