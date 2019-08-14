بعد أحداث عدن... تعرف على مناطق السيطرة العسكرية في اليمن

هنا تدور العديد من الأسئلة حول خريطة السيطرة على كامل التراب اليمني. هذه أبرز مناطق سيطرة مختلف القوى والفصائل العسكرية في اليمن.

مأرب

تسيطر الحكومة الشرعية سيطرة كاملة على محافظة مأرب، سوى أجزاء من مديريتي "صَرْواح" و"حريب القراميش" غرب المحافظة.

شبوة والجوف

وتتقاسم الحكومة الشرعية مع ما تسمى بقوات النخبة الشبوانية، كما تسيطر على عدد من المديريات شرق ووسط وجنوب محافظة الجوف.

أبين

محافظة أبين التي توجد فيها قوات من الحزام الأمني، هي الأخرى تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

لحج

كما تتقاسم الحكومة الشرعية السيطرة على محافظة لحج مع قوات الحزام الأمني.

المهرة

وتسيطر الحكومة الشرعية بالكامل على محافظة المَهرة، التي تشهد وجودا للقوات السعودية.

الضالع

كما تسيطر قوات الحكومة الشرعية على معظم محافظة الضالع باستثناء مديرية دمت وأجزاء في مديريات قعطبة وجُبَن والحشا، التي ما زالت تسيطر عليها جماعة "أنصار الله".

أرخبيل سقطرى

محافظة أرخبيل سقطرى أيضا تحت سيطرة الحكومة الشرعية، التي تشهد وجودا للقوات الإماراتية.

مناطق سيطرة "أنصار الله"

أما باقي مناطق اليمن فهي تحت سيطرة جماعة "أنصار الله"، أبرزها العاصمة صنعاء (أمانة العاصمة)، وصعدة التي توصف بأنها معقل الجماعة، وإب، وعمران وذمار وريمة والحديدة والمحويت والبيضاء وحَجَّة، وفق موقع "عدن الغد".