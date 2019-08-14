أخبار عاجلة

ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع تعافي الأصول الخطرة -
السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس -
ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تعافي البورصات العالمية -
ارتفاع "نيكي" الياباني بالختام لكنه يُسجل خسائر أسبوعية -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 16 - 8 -2019 -
8 الصبح - السيسي يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر -
8 الصبح - درجات الحرارة بتاريخ 16 -8 -2019 -
8 الصبح - تعرف علي حالة الطرق من خلال خرائط google maps -
التجارة السعودية تكشف إجراءات حفظ حقوق المستهلك في العمليات التجارية -
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب  -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"داو جونز" يفقد 390 نقطة بالمستهل مع مخاوف الركود الاقتصادي

Google+ Print
"داو جونز" يفقد 390 نقطة بالمستهل مع مخاوف الركود الاقتصادي "داو جونز" يفقد 390 نقطة بالمستهل مع مخاوف الركود الاقتصادي

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بوتيرة حادة في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، حيث فقد "داو جونز"  مع مخاوف الركود الاقتصادي.

وقادت أسهم قطاع البنوك خسائر "وول ستريت" مع التحذيرات التي أطلقها سوق السندات الأمريكي بشأن الركود الاقتصادي.

وأثار انعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية خلال التعاملات مخاوف حدوث ركود اقتصادي بالولايات المتحدة في الوقت الذي تراجع فيه عائد الديون الحكومية لمدة 30 عاماً لأدنى مستوى على الإطلاق.

وتتزامن خسائر البورصة الأمريكية مع بيانات صينية مخيبة للآمال حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بأبطأ وتيرة في 17 عاماً.

وكانت الأسهم الأمريكية حققت مكاسب قوية بالأمس حيث ربح "داو جونز" أكثر من 370 نقطة مع هدوء المخاوف التجارية.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.5 بالمائة أو ما يعادل 392.7 نقطة إلى 25887.1 نقطة.

كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.4 بالمائة إلى 2884.5 نقطة، وهبط "ناسداك" بنسبة 1.7 بالمائة إلى 7880.6 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيس الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.772.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

عطل فني محتمل يمنع مؤشر "فوتسي" البريطاني من بدء التداولات

عطل فني محتمل يمنع مؤشر "فوتسي" البريطاني من بدء التداولات

ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع تعافي الأصول الخطرة

ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع تعافي الأصول الخطرة

ارتفاع "نيكي" الياباني بالختام لكنه يُسجل خسائر أسبوعية

ارتفاع "نيكي" الياباني بالختام لكنه يُسجل خسائر أسبوعية