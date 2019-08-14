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تونس... قبول 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية من أصل 97 بشكل أولي

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القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيس الهيئة نبيل بافون في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء "بعد دراسة الملفات تقرر القبول الأولي لـ26 مترشحا للانتخابات الرئاسية"، موضحا "الـ26 مرشحا الذين تم قبولهم ليس بينهم أي شخص على صلة بقضايا التمويل الأجنبي".

وأضاف بافون "عدد المرفوضين لعدم الإدلاء بالوثائق المطلوبة 71، والمرفوضين لعدم الوصول للضمان المالي 51"، متابعا "المقبولون بينهم 24 رجلا، و2 من النساء".

ولفت بافون إلى أن المرشحين المقبولين من بينهم رئيس يوسف الشاهد، والرئيس السابق المنصف المرزوقي، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، ونائب رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو، ورجل الأعمال نبيل القروي، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، ووزيرة السياحة السابقة رئيسة حزب الأمل سلمى اللومي، وغيرهم.

© Sputnik . mariam gedira

أسماء المترشحين المقبولين أوليا لانتخابات الرئاسة التونسية 2019

يتبع...

SputnikNews

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