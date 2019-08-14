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توقعات بتراجع حجم صادرات القمح الألمانية للسعودية

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توقعات بتراجع حجم صادرات القمح الألمانية للسعودية توقعات بتراجع حجم صادرات القمح الألمانية للسعودية

الرياض - مباشر: ذكر تقرير حديث أن صادرات القمح الألمانية للمملكة العربية ستنخفض خلال الفترة القادمة، مع قواعد مؤسسة الحبوب بالبلد العربي المخففة.

وقال اتحاد للشركات التعاونية الزراعية الألمانية، اليوم الأربعاء، إن فرص التصدير القمح قد تشهد انخفاض خلال الفترة القادمة، منوهاً إلى قواعد مؤسسة الحبوب الجديدة في المملكة العربية السعودية، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتابع الاتحاد: "يفاقم ذلك خطر تدفق المزيد من قمح منطقة البحر الأسود إلى الشرق الأوسط خلال الشهور المقبلة"، وفقاً لـ"رويترز".

وأكمل الاتحاد، أنه يعمل بالأشتراك مع اتحادات أخرى معنية بصناعة الحبوب في ألمانيا للدخول إلى أسواق مثل المكسيك والصين وإندونيسيا.

يأتي ذلك عقب أنباء لوكالة انترفاكس، تشير إلى نجاح دولة في الحصول على إذن لتصدير القمح إلى المملكة العربية السعودية، عقب القواعد الجديدة.

وكانت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، قد أعلنت عن إمكانية تقديم عروض لجميع مناشئ قمح البحر الأسود وبقية المناشئ العالمية في عطاء المؤسسة القادم للقمح إذا لبت محاصيلها المتطلبات.

وقالت المؤسسة، إنها ستخفض معاييرها للأضرار الناجمة عن الحشرات في مواصفات القمح الصلد من صفر بالمئة إلى 0.5 بالمائة اعتبارا من العطاء القادم.

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مباشر (اقتصاد)

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