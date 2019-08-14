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وزير الداخلية اليمني يقيل قيادات في الشرطة لمشاركتهم في "انقلاب على الشرعية"

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وزير الداخلية اليمني يقيل قيادات في الشرطة لمشاركتهم في "انقلاب على الشرعية" وزير الداخلية اليمني يقيل قيادات في الشرطة لمشاركتهم في "انقلاب على الشرعية"

قالت صحيفة "عدن الغد" إن القيادات المقالة هم مدراء الشرطة في محافظتي عدن ولحج، جنوبي البلاد، وبمقتضى تلك القرارات تم عزل مدير عام شرطة عدن اللواء شلال علي شائع، وإحالته للتحقيق لمشاركته المباشرة بالانقلاب الذي تم تنفيذه على مؤسسات الدولة الرسمية بقوة السلاح مؤخراً، من دون تسمية خلف له.

وجاء من بين القرارات كذلك عزل قائد شرطة لحج العميد صالح السيد، وتكليف العميد حسن محمد شكري، بإدارة أمن المحافظة إلى حين اختيار خلف له، فيما عين الميسري بموجب القرارات الصادرة، العميد سليمان ناصر الزامكي، قائداً لقوات الأمن الخاصة لمحافظات عدن ولحج وأبين.

وكان قائد القوات الخاصة اللواء فضل باعش، قد أعلن في وقت سابق، انضمامه إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

في سياق آخر، أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، أمس الثلاثاء، مقتل وإصابة عناصر من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بمواجهات في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

أفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش، على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، بأن "الحوثيين شنوا هجوماً عنيفاً على القوات شرق مديرية حيران (شمال غربي حجة)"، وأكد "سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين واستعادة أسلحة متنوعة خلال صد هجومهم".

SputnikNews

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