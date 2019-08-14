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مصر تستقبل أولى رحلات عودة الحجاج

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مصر تستقبل أولى رحلات عودة الحجاج مصر تستقبل أولى رحلات عودة الحجاج

القاهرة - مباشر: استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، أولى رحلات الجسر الجوى لشركة للطيران لعودة الحجاج القادمين من الأراضي المقدسة، وذلك على متن طائرات الشركة القادمة من مطار جدة.

ويستقبل المطار الحجاج القادمين من مطار المدينة المنورة اعتباراً من يوم السبت المقبل، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأنهت شركة ميناء القاهرة الجوى استعدادها بخطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة وتسهيل إنهاء إجراءات وصول الحجاج والالتزام بنفس المستوى الذى تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج.

كما تم زيادة أطباء الحجر الصحي ليتواجد طبيب علي طائرات مصر للطيران في رحلة العودة لإنهاء الإجراءات الصحية على الطائرة، وذلك بقياس درجة الحرارة لجميع الركاب عن بعد، وتوقيع كروت المتابعة للاطمئنان علي الحجاج عقب خروجهم من صالات الوصول خلال الـ15 يوماً التالية لعودتهم إلي القاهرة، للتأكد من خلوهم جميعا من أي فيروسات معدية أو أي امراض أخرى نتيجة احتكاكهم بجنسيات مختلفة.

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