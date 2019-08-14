أخبار عاجلة

ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع تعافي الأصول الخطرة -
السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس -
ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تعافي البورصات العالمية -
ارتفاع "نيكي" الياباني بالختام لكنه يُسجل خسائر أسبوعية -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 16 - 8 -2019 -
8 الصبح - السيسي يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر -
8 الصبح - درجات الحرارة بتاريخ 16 -8 -2019 -
8 الصبح - تعرف علي حالة الطرق من خلال خرائط google maps -
التجارة السعودية تكشف إجراءات حفظ حقوق المستهلك في العمليات التجارية -
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب  -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

بيان من إيران بشأن "مؤامرة مشبوهة" من السعودية والإمارات

Google+ Print

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن "التحالف السعودي الإماراتي يسعى لتقسيم اليمن في إطار مؤامرة مشبوهة"، معتبرا الحفاظ على وحدة اليمن مسؤولية مشتركة لجميع أطياف الشعب اليمني، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأعرب موسوي عن أمل "إيران في إيقاف ما وصفه عدوان التحالف السعودي الإماراتي، وأن تتمكن الأحزاب والجماعات اليمنية من التوصل إلى عقد حوار يمني يمني للتغلب على الأزمات وتشكيل حكومة شاملة تحكم جميع أنحاء اليمن".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "التحالف السعودي الإماراتي وإلى جانب مرتزقته لم يتمكن خلال خمس سنوات وعبر استخدام أكثر أنواع السلاح تطورا من كسر إرادة الشعب اليمني ومني بهزيمة أمام روح الجهاد والصمود لدى الشعب اليمني".

وبشأن أحداث عدن الأخيرة، قال موسوي إن "الأحداث الأخيرة في جنوب اليمن هدفها تقسيمه عبر مؤامرة مريبة".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس

السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس

التجارة السعودية تكشف إجراءات حفظ حقوق المستهلك في العمليات التجارية

التجارة السعودية تكشف إجراءات حفظ حقوق المستهلك في العمليات التجارية

التجارة السعودية توضح حقوق المستهلك عند شراء سلعة معيبة

التجارة السعودية توضح حقوق المستهلك عند شراء سلعة معيبة

صحيفة: السيسي لن يحضر توقيع اتفاق السودان... والسعودية ترسل الجبير

صحيفة: السيسي لن يحضر توقيع اتفاق السودان... والسعودية ترسل الجبير