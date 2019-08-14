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السفارة الروسية لدى سوريا تتحقق من اختباء رئيس حركة "ألتيرناتيفا" في إدلب

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© Sputnik . Ahmad Hamdosh

دمشق– سبوتنيك. وقالوا في المكتب الصحفي للسفارة لوكالة "سبوتنيك": "تواصل السفارة مع الهيئات المختصة السورية، العمل على التحقق من هذه المعلومات. إنها ليست مهمة سهلة، لأن كافة أراضي إدلب تقع تحت سيطرة المسلحين".

 وكانت حركة "ألتيرناتيفا"، التي تقوم بمكافحة العبودية الحديثة بأشكالها المختلفة، قد أعلنت سابقاً، أنها تعتزم البحث عن المواطنين الروس المفقودين، والمتورطين في خطف المسافر الروسي، قسطنطين جورافليوف، الذي كان أسيراً لدى المسلحين في فترة 2013-2016.

وفي 8 آب/ أغسطس، أعلنت الحركة أن زعيمها، أوليغ ميلنيكوف، إلى جانب مجموعة صديقة لمدافعين عن حقوق الإنسان، توجه إلى المناطق الحدودية لمحافظة إدلب، ولم يتصل أحد من الفريق في الوقت المتفق عليه.

وأعلنت الحركة، اليوم الأربعاء، أن ميلنيكوف على قيد الحياة، وتمكن من تنفيذ المهمة، مشيراً إلى أنه يختبئ في مكان سري لأن المجموعات المسلحة المحلية أعلنت جائزة على أي معلومات عن مكان تواجده.

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