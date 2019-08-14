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انكماش اقتصاد ألمانيا في الربع الثاني 

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انكماش اقتصاد ألمانيا في الربع الثاني  انكماش اقتصاد ألمانيا في الربع الثاني 

مباشر: انكمش الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام الجاري وفقاً لتوقعات المحللين.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية اليوم الأربعاء أن الناتج الإجمالي المحلي لدى أكبر أوروبي تراجع بنحو 0.1 بالمائة في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران، مقابل ارتفاع بنسبة 0.4 بالمائة في الربع الأول.

وذكرت هيئة الإحصاءات الفيدرالية أن صافي التجارة في الربع الثاني من العام أبطأ النشاط الاقتصادي، حيث سجلت الصادرات تراجع أكبر من الواردات على أساس فصلي.

وأضافت البيانات أن استثمارات البناء سجلت تراجعاً في الربع الثاني من 2019، لكن النمو في الإنفاق الحكومي والأسر ساهم في تعويض أثر ذلك الانخفاض.

وكان التقرير الشهري للمركزي الألماني كشف في الشهر الماضي عن انخفاض نشاط البناء في الأشهر الثلاثة حتى يونيو/حزيران، وسط هبوط كبير في صناعة السيارات.

وبحلول الساعة 11:40 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1175 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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