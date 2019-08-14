هبوط عائد السندات الأمريكية لآجل 30عاماً لأدنى مستوى على الإطلاق



مباشر: تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 30 عاماً لأدنى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وبحلول الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 30 عاماً بمقدار 9 نقاط إلى 2.068 بالمائة، بعد أن سجل مستوى 2.056 بالمائة في وقت سابق من التعاملات هو أدنى مستوى على الإطلاق.

وتجاوز ذلك المستوى لعائد السندات الأمريكية ذات فترة استحقاق 30 عاماً أدنى مستوى على الإطلاق تم تسجيله قبل ذلك في يوليو/تموز 2016 حينما وصل إلى 2.09 بالمائة.

أما العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 أعوام فتراجع في تلك الأثناء بمقدار 8 نقاط إلى 1.628 بالمائة.

وانعكس منحنى العائد بين السندات ذات فترة استحقاق عامين و10 أعوام لأول مرة منذ 2007.

وخلال تلك الفترة هبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل عامين بمقدار 5 نقاط إلى 1.624 بالمائة.

كما انعكس منحنى العائد على سندات الخزانة البريطانية لآجل عامين و10 أعوام للمرة الأولى منذ الأزمة العالمية.

وتتجه التعاملات نحو أسواق السندات وسط حالة عدم اليقين إزاء النمو الاقتصادي العالمي، بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال في الصين.