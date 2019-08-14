انعكاس منحنى عائد السندات البريطانية للمرة الأولى منذ الأزمة العالمية

مباشر: انعكس منحنى عائد السندات البريطانية للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وهبط الفارق بين عوائد سندات الخزانة لآجل عامين و10 أعوام أدنى مستوى صفر، بعدما تجاوز معدل التضخم هناك مستهدف بنك إنجلترا.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم تسجيل معدل التضخم في المملكة المتحدة مستوى 2.1 بالمائة في يوليو/تموز الماضي، مقابل 1.9 بالمائة في يونيو/حزيران.

ويحدد بنك إنجلترا مستهدف معدل التضخم عند مستوى 2 بالمائة.

وبحلول الساعة 10:35 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض العائد على سندات الخزانة البريطانية لآجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط إلى 0.475 بالمائة.

كما تراجع العائد على سندات الخزانة لآجل عامين بمقدار نقطة واحدة إلى 0.47بالمائة