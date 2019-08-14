مستشفى الإمارات جميرا تنال شهادة التعاون في وحدات التنظير (CORE)

حصل مستشفى الإمارات - جميرا مؤخراً على شهادة التعاون في وحدات التنظير المنظمة والمعتمدة (CORE) من قبل المنظمة العالمية للتنظير.

وتسعى المنظمة العالمية للتنظير من خلال هذا الاعتماد إلى الوصول إلى وحدات التنظير في أنحاء العالم كافة، بغية تحسين جودة ممارسات التنظير. ويتم منح هذه الشهادة إلى أقسام التنظير حول العالم، كما يتم تكريم وحدات التنظير التي تجري التنظير الهضمي مع الالتزام بالحد الأدنى من معايير سلامة التنظير، والتي تشمل النظافة، والتطهير، وتقديم التدريبات اللازمة لأي ممارسة من ممارسات التنظير.

وقال الدكتور جورج الجمال، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى الإمارات - جميرا: "يشرفنا مشاركة هذا الاعتماد مع نخبة من الأسماء الرائدة في قطاع الرعاية الصحية. ويتمثل هدفنا على الدوام في تعزيز جودة خدماتنا كافة، بما في ذلك الممارسات التي نتبعها في التنظير، وضمان تلقي المرضى أفضل مرافق العلاج الممكنة عندما يختارون العلاج عبر منشآتنا. ويسعدنا أن نكون مؤهلين للوفاء بالمعايير اللازمة كافة لإجراء عمليات التنظير بشكل فعال. وسنواصل السعي لنتجاوز توقعات العملاء وطموحاتهم".

ويُعتبر مستشفى الإمارات - جميرا، التابع لشركة الإمارات للرعاية الصحية، منشأة طبية ذات شهرة عالمية، ويضم 100 سرير، ويمثل منارة التقدم في مجال الرعاية الصحية بالمنطقة، وينضم المستشفى بحصوله على هذه الشهادة إلى قائمة تضم خمسة مستشفيات في الدولة حاصلة على هذا الاعتماد. وتسري شهادة الاعتماد لمدة سنة منذ تاريخ إصدارها ويمكن تجديدها سنوياً.

وتمتلك شركة الإمارات للرعاية الصحية وتتولى إدارة محفظة واسعة من المستشفيات كاملة الخدمات، والعيادات التخصصية، ومراكز الرعاية العاجلة، وعيادات التجميل، والصيدليات.

وتم تصميم جناح التنظير الداخلي في المستشفى بما يُلبي الخصائص الأساسية للتصميم والسلامة، ويضمن تشخيص الأمراض المعدية المعوية بصورة دقيقة وعلاجها. ويهدف قسم ما قبل العملية إلى ضمان الحفاظ على خصوصية المريض في الأوقات كافة، فيما تصميم منطقة التطهير لاستلام الأدوات المستخدمة من غرف العمليات بشكل مباشر للحد من خطر التلوث. ويتم حفظ المناظير المعقمة في خزانة تلبي المعايير المهنية بالكامل بما في ذلك عنصري العزل والتهوية.

ويحتوي مستشفى الإمارات - جميرا على أحدث معدات التنظير، ويسعى الخبراء في قسم التنظير إلى التكيف مع استخدام أحدث الممارسات للارتقاء بنتائج التشخيص، بما في ذلك استخدام مناظير عالية الدقة لعمليات تنظير الجهاز الهضمي، بما يتيح رؤية واضحة تماماً وتعزيز القدرة على رصد أي خلل أو نمو شاذ في المريء، والمعدة، والقولون.

وتشمل قائمة مراكز التنظير الحاصلة على شهادة الاعتماد (CORE) العديد من المراكز البارزة في فرنسا، وميانمار، والدومينيكان، والصين.