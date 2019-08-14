تويتر تتيح للمستخدمين متابعة موضوعات محددة

At an event at Twitter HQ today and they said they’re going to let people follow “interests and topics” not just other people on the service. So you could theoretically follow “football” or “Apple” and see tweets in your timeline that are related from people you may not follow — Kurt Wagner (@KurtWagner8) August 13, 2019

شركة تويتر أنها ستبدأ في السماح للمستخدمين بمتابعة المواضيع المحددة على المنصة بالطريقه نفسها لمتابعة الحسابات الفردية، بحيث تظهر التغريدات حول هذه الموضوعات مباشرةً داخل الجدول الزمني.

ومن المفترض – عند تفعيل الميزة – أن يتمكن المستخدم من متابعة المواضيع، بما في ذلك الفرق الرياضية؛ والمشاهير؛ والبرامج التلفزيونية، مع إدراج مجموعة مختارة من التغريدات حولها بجانب التغريدات في جدوله الزمني.

وتركز الميزة على مساعدة المستخدمين في العثور على حسابات ومجتمعات جديدة، وقالت الشركة: إن المواضيع سيتم تنسيقها بواسطة تويتر، مع تحديد التغريدات الفردية من خلال التعلم الآلي، بدلاً من الإشراف على التحرير.

فيما قال روب بيشوب Rob Bishop، مدير منتجات تويتر: يمكن في الوقت الحالي متابعة الاهتمامات المتعلقة بالرياضة فقط، ونختبر الآن الميزة على أندرويد.

وسيكون بمقدور المستخدمين متابعة أشياء، مثل آبل؛ وجوجل، للاطلاع على تغريدات حول هذه المواضيع مباشرةً على الصفحة الرئيسية.

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وتعني هذه الميزة إمكانية ظهور تغريدات أي شخص ضمن الجدول الزمني، لكن تبعًا إلى أن التغريدات منسقة من قبل تويتر، فإن المستخدم لن يرى أي تغريدات منخفضة الجودة.

وتمثل هذه الخطوة أحدث جهود تويتر لمساعدة المستخدمين في العثور على أفضل محتوى على المنصة حتى لو كانوا لا يعرفون الحسابات التي يجب متابعتها.

وسعت الشركة منذ سنوات إلى تسهيل إيجاد الأشخاص للأشياء القيمة في تويتر، إذ سمحت ميزة اللحظات (Moments) في السابق للناس بمتابعة الأحداث، مثل جوائز الأوسكار؛ أو لعبة رياضية.

كما تختبر المنصة أيضًا عددًا من الميزات الجديدة الأخرى، مثل القدرة على البحث عن الرسائل المباشرة؛ والقدرة على إعادة ترتيب الصور في تغريدة بعد إرفاقها؛ ودعم صور آبل المباشرة (Live Photos) على آي أو إس.

وتستكشف تويتر السماح للمستخدمين بإعداد قوائم منفصلة داخل التطبيق لمتابعة اهتماماتهم الفردية عبر اختيار كلمات رئيسية وحسابات فردية لإنشاء قائمة جديدة بجوار الجدول الزمني، ويمكن الوصول إلى القوائم عن طريق التمرير.