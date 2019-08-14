فيسبوك تتيح لأي شخص خلق تأثيرات AR على إنستاجرام

أعلنت شركة فيسبوك – في خطوة تبدو كتحدي مباشر لعدسات سناب شات – أنها ستفتح الإصدار التجريبي المغلق من (Spark AR) على إنستاجرام، مما يسمح لأي مطور ببناء ومشاركة فلاتر الواقع المعزز AR على المنصة.

وتعد فيسبوك بعملية إنشاء فلاتر سهلة، وذلك بفضل وظيفة السحب والإفلات.

وتتيح أداة فيسبوك المسماة (Spark AR) – المخصصة لتصميم تأثيرات الواقع المعزز – لأي شخص إنشاء فلاتر مخصصة للوجه وتأثيرات أخرى على قصص إنستاجرام.

وكانت أداة (Spark AR) مقصورة في السابق على منشئي الإعلانات المعتمدين، لكن التحديث الجديد سيتيح لأي شخص إنشاء وتحميل فلاتر AR الخاصة به إلى إنستاجرام.

وكما هو الحال مع برنامج (Lens Studio) من سناب شات، فإنه من الواضح أن برنامج (Spark AR Studio) موجه للمبدعين الذين يتمتعون ببعض الخبرة مع البرامج المماثلة، وذلك بالرغم من أن إنستاجرام تشجع جميع الفنانين على تجربته.

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وأدخلت إنستاجرام فلاتر AR في شهر مايو 2018، لكن شعبيتها لم تظهر للعلن إلا بعد انضمام المبدعين إلى النسخة التجريبية المغلقة من أداة (Spark AR) في شهر أكتوبر الماضي.

وأضافت إنستاجرام – بالنظر إلى أن التحديث سيضيف على الأرجح عددًا من فلاتر الوجه إلى ميزة القصص – خيار استعراض التأثيرات في مكان تأثيرات كاميرا ميزة القصص، وذلك حتى يتمكن المستخدمون من اكتشاف فلاتر AR الجديدة وتجربتها.

وأعلنت فيسبوك خلال مؤتمر مطوريها السنوي F8 الذي انعقد في في وقت سابق من هذا العام عن خروج (Spark AR) من الإصدار التجريبي المغلق بالنسبة لإنستاجرام.

وتقول الشركة: إن أكثر من مليار شخص استخدموا تأثيرات AR التي تم إنشاؤها على منصة (Spark AR)، بما في ذلك على فيسبوك وإنستاجرام وماسنجر و (Portal).

وحصل برنامج (Spark AR Studio) على دعم لنظام التشغيل ويندوز في شهر أبريل، ويمكنه تنزيله مجانًا على نظامي ويندوز وماك من أجل إنشاء الفلاتر.