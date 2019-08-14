تراجع الدولار الأمريكي عالمياً مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي

مباشر: انخفض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم نمو الإنتاج الصناعي في الصين بأبطأ وتيرة في 17 عام خلال الشهر الماضي وذلك بنحو 4.8 بالمائة.

كما أن استثمارات الأصول الثابتة زادت بنحو 5.7 بالمائة في أول 7 أشهر من العام، وهي وتيرة أقل من التوقعات عند 5.8 بالمائة.

وبحلول الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.07 بالمائة إلى 1.1179 دولار، كما هبط أمام الين بنسبة 0.4 بالمائة مُسجلاً 106.27 ين.

وانخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 بالمائة عند 1.2082 دولار، كما هبطت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.3 بالمائة مُسجلة 0.9734 فرنك.

وخلال تلك الفترة تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.06 بالمائة إلى 97.755 دولار.

كما كشفت البيانات في منطقة اليورو تباطؤ النمو الاقتصادي هناك في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي وفصلي عند 1.1 بالمائة و0.2 بالمائة على الترتيب، مقابل مستوى 1.2 بالمائة و0.4 بالمائة على الترتيب في الربع الأول.