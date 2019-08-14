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انفجار قرب قاعدة عسكرية صومالية وحركة "الشباب" تعلن مسؤوليتها

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القاهرة- سبوتنيك ونقل راديو "دالسان" الصومالي أن "انتحاري فجر نفسه بالقرب من قاعدة عسكرية في إقليم شبيلي السفلي"، مضيفا أن "صحفي يعمل في راديو القوات المسلحة قتل إثر الانفجار".

© REUTERS / FEISAL OMAR

ونقلت وكالة "رويترز" عن سكان القول إن "قاعدة عسكرية حكومية في منطقة شبيلي السفلى بالصومال تعرضت لهجوم بسيارات مفخخة وإطلاق نار".

وأعلنت حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأوضحت "رويترز" أن الحادث وقع في منطقة أوديغل، وهي منطقة زراعية على طول نهر شابيل، على بعد 70 كم جنوب غرب العاصمة مقديشو.

ونقلت عن أحد السكان القول "سمعنا دوي انفجارين كثيفين ونيران أعيرة نارية من اتجاه القاعدة العسكرية الصومالية. رأيت عدة جنود يفرون من القاعدة هربا لكن لا يمكننا معرفة عدد القتلى".

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