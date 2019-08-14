هيتيرا تحسّن كفاءة أعمال فرقة النسر الأحمر في مفرزة شرطة المرور بمدينة شاويانغ

يسهم التحديث المستمر لتقنيات الاتصال في إثراء الميزات التي تتمتع بها الاتصالات. وإن تنوع المهام وتعقيداتها المتزايدة يجعل من الخدمات الصوتية الفردية أقل قدرة على تلبية متطلبات المستخدمين في القطاع. ونتيجة لذلك، شهدنا بروز هذا التوجّه الصناعي المتمثّل في التقارب بين النطاقين العريض والضيق لربط الشبكات العامة والشبكات الخاصة.

ونظراً لاختلاف نطاق التغطية وخدمات الحامل وجودة خدمة شبكات الاتصالات من واحدة إلى أخرى، لا يمكن تلبية متطلبات المستخدمين بتوفير اتصالات وقيادة موحدة بالدقة المطلوبة. وفي الوقت ذاته، بينما تُولى الموثوقية المُرضية وأداء تكاليف الشبكات الخاصة الأهمية القصوى، لا نزال غير قادرين على الاستغناء عن الاتصالات الصوتية ذات النطاق الضيق. لذلك، توصلّنا إلى توافق على أنّ الاتصالات الهجينة ذات النطاقين العريض والضيق يُمكن أن تُشكّل حلاً عملياً لتلبية جميع المتطلبات. وفي حين تضمن شبكات النطاق الضيق موثوقية وأمن الخدمات الصوتية، يُمكن لأنظمة النطاق العريض أن تحمل خدمات البيانات والتطبيقات لتلبية احتياجات العملاء في مكالمات الفيديو وتحميل البيانات في الوقت الفعلي وتحديث محتوى الخدمة من خدمة الصوت الفردي إلى الوسائط المتعددة.

في عام 2017، أنشأت مفرزة شرطة المرور لمدينة شاويانغ في مقاطعة هونان الصينية فرقة النسر الأحمر للدراجات النارية ("ريد إيغل") المؤلفة من 66 ضابط وشرطي مرور. ونظراً لارتفاع متطلبات إنفاذ القانون، إلى جانب الخدمات الصوتية المضمونة للمهام الحرجة، تشهد متطلبات الشرطة لخدمة البيانات بما في ذلك الوسائط المتعددة واتصالات الجوال نمواً مطرداً. عند القيام بدوريات يومية، تُعتبر الاتصالات الصوتية غير كافية لضمان دقة توقيت وفعالية الإنفاذ الميداني للقانون وسلامة المعلومات المسجلة. علاوة على ذلك، تأمل الشرطة أن تتوافر المعلومات عبر أجهزة الراديو في أي وقت ومكان لتحسين كفاءة العمل.

التقارب بين النطاقين العريض والضيق يساهم في إجراء الاتصالات عند الطلب

لمواجهة هذه الحالة المعّقدة، اختارت الفرقة جهاز الراديو الجديد المتطور ومتعدد الأوضاع "بيه دي سي 760" من "هيتيرا". ويجمع "بيه دي سي 760" بين ميزات أجهزة الراديو الرقمية الجوالة الجوالة "دي إم آر" والهواتف الذكية. ويحتوي الجهاز على وحدة "دي إم آر" مدمجة تحمل الخدمة الصوتية ذات المهام الحرجة لضمان موثوقية وأمن الاتصالات الصوتية اليومية. ويعتمد هذا الجهاز نظام النطاق العريض الذي يحمل خدمات البيانات والتطبيقات لتلبية متطلبات الشرطة ذات الصلة بخدمة الوسائط المتعددة والاتصالات عبر الجوال، مثل مكالمات الفيديو وتحميل الفيديو في الوقت الفعلي. وبمساعدة حل تقنية الضغط للتحدّث عبر الأجهزة الخلوية الخاصة ("بيه-بيه أو سي") من "هيتيرا"، يمكن لأجهزة "بيه دي سي 760" إجراء الاتصالات الصوتية الرقمية على شبكات النطاق الضيق. كما يمكن تعزيز تغطية شبكة أجهزة الراديو الرقمية الجوالة "دي إم آر" لضمان الخدمات الصوتية باستخدام الشبكة العامة ذات النطاق العريض. ويُتيح هذا الأمر إجراء الاتصالات عند الطلب وبكامل الترددات.

جهاز راديو متعدد الأغراض يعزز فعالية إنفاذ القانون

عند مقارنته بالمساعد الرقمي الشخصي، يُعتبر "بيه دي سي 760" محطّةً متعددة الأغراض تدمج بين ميزات أجهزة الراديو والهاتف الجوال والمساعد الرقمي الشخصي. ويضمن جهاز "بيه دي سي 760"، المُطوّر استناداً إلى شبكات أجهزة الراديو الرقمية الجوالة "دي إم آر"، إجراء الاتصالات على شبكات "دي إم آر" ويعمل مع التطبيقات الغنية. وخلال عمليات إنفاذ القانون، يمكن لضباط الشرطة استخدام "بيه دي سي 760"، الذي يُدمج مع تطبيقات الشرطة للحصول على معلومات عن شخص أو قضيّةٍ أو سيارة. وبعد توليه مهمة ميدانية، يمكن لضابط الشرطة استخدام ميزة التعرف على لوحة ترخيص السيارة بواسطة جهاز "بيه دي سي 760" للتحقق من المعلومات الخاصة بالسيارة في حال وقوع حادث وإصدار مخالفة من الموقع باستخدام طابعة ذكية جوالة مناسبة. وفي الوقت ذاته، يمكن لضابط الشرطة إدخال البيانات والأدلة الإلكترونية إلى وحدة التحكم في إدارة المرور عبر جهاز "بيه دي سي 760" للتمكن من معالجة مخالفات السير بدقة متناهية.

موارد الشرطة الجوالة تعد أكثر أمناً وموثوقية

يوفر جهاز "بيه دي سي 760" سياسات أمان متعددة لحماية النظام وتخزين البيانات ونقلها؛ ولذلك، حتى الشبكات المتعددة ومنصات التشغيل تعتبر معنية في هذا الأمر، فلم يعد الأمن في إنفاذ القانون يشكّل أي مصدر قلق. ونظراً لاستخدام الأجهزة المتينة وهيكلية الوحدات وحيازة ترخيصٍ لمقاومة الماء والغبار من فئة "آي بيه 67 والاختبار ضد السقوط وفقاً للمعايير العسكرية، يمكن لجهاز "بيه دي سي 760" العمل في بيئات قاسية، ما يجعل استخدامه موثوقاً في البيئات الخارجية عند إجراء مهمات إنفاذ القانون من قِبَلِ مفرزة شرطة المرور. ويُحدث جهاز الراديو المتطور ومتعدد الأوضاع تغيّراً جذرياً في طريقة إنفاذ القانون، ما يجعل الاتصالات أكثر موثوقية وعمليات إنفاذ القانون أكثر فاعلية وانفتاحاً وكفاءة.

ومن خلال الجمع بين جهاز الراديو والنظام والملحقات، يدعم حل الاتصالات الذكية من "هيتيرا" مفرزة شرطة المرور بمدينة شاويانغ لإنجاز مهامها بكفاءة ودمج موارد الشرطة الجوالة وإنشاء منصة عمل حديثة. ولطالما التزمت "هيتيرا" بفلسفة "الاستجابة والوصول". ويمثّل استخدام الأجهزة الفردية الذكية وحلول الاتصالات المتقاربة المقدمة لمفرزة شرطة المرور بمدينة شاويانغ الحالة الأولى من نوعها في الصين. فقد ساهمت في تحقيق الرقمنة والوضوح والدقة في توقيت الاتصالات بالوقت الفعلي، ما يساهم في حفظ أمن فرقة النسر الأحمر للدراجات النارية طوال الوقت.