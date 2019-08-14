اقتصاد الصين يفقد الزخم خلال يوليو

مباشر: فقد اقتصاد الصين الزخم خلال الشهر الماضي، مع تباطؤ حاد في الإنتاج الصناعي وتراجع مبيعات التجزئة.

وكشفت بيانات اقتصادية صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في الصين اليوم الأربعاء أن الإنتاج الصناعي زاد بنحو 4.8 بالمائة في يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي وهي أدنى وتيرة منذ فبراير/شباط 2002، ومقابل زيادة بنحو 6.3 بالمائة في يونيو/حزيران.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الإنتاج الصناعي لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيتباطأ إلى 5.8 بالمائة.

وساهم في تراجع الإنتاج الصناعي، هبوط إنتاج الصلب للشهر الثاني على التوالي، وتراجع إنتاج محركات السيارات بأكثر من 9 بالمائة.

وعلى صعيد استثمارات الأصول الثابتة فزادت بنحو 5.7 بالمائة في أول 7 أشهر من العام، وهو مستوى أقل من التوقعات عند 5.8 بالمائة.

كما تباطأ نمو الاستثمار في البنية التحتية عند 3.8 بالمائة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يوليو/تموز، مقابل مستوى 4.1 بالمائة في النصف الأول.

وسجل الاستثمار العقاري في الصين نمو لمستوى 8.5 بالمائة في أول 7 أشهر من 2019، مقابل مستوى 10.1 بالمائة في النصف الأول من 2019.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة فارتفعت بنحو 7.6 بالمائة في يوليو/حزيران، مقابل مستوى 9.8 بالمائة في الشهر السابق له.

وشهد الشهر الماضي تصعيد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية بنسبة 10 بالمائة على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار، على أن تُفعل بداية من الشهر المقبل.

ولكن ترامب أعلن أمس تأجيل تطبيق التعريفات الجمركية على بعض السلع لمنتصف ديسمبر/كانون الأول.

وبحلول الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع اليوان أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة إلى 7.0169 يوان.